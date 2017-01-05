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英特爾推出全球首款5G數據機 下半年出貨

2017-01-05  00:18

〔記者陳炳宏／台北報導〕英特爾今日正式宣布，推出世界首款5G數據機，協助全球各地廠商搶先開發與發表5G解決方案，英特爾表示，將加快開發5G裝置的腳步，提供各界廠商及早開始佈建與開發目前遭遇瓶頸的系統，如自駕車就需要超快的連網速度才能在瞬間對突發狀況即時反應，而車對車（vehicle-to-vehicle，V2V）通訊的創新科技，也得奠基在更快的通訊速度、與超低延遲；新款數據機樣品將在今年下半年開始出貨。

這款首創的全球5G數據機，讓用戶僅需一顆基頻晶片就能支援6GHz以下以及毫米波頻帶，得以在全球各地進行5G頻譜試營運與佈建；此外，這款數據機除了支援超寬頻帶與數gigabit的傳輸量，還具備極低的傳輸延遲性，並且能搭配英特爾的6GHz以下頻帶以及28GHz頻帶的5G射頻積體電路，能廣泛支援全球各地5G系統的關鍵通訊頻帶。

英特爾指出，透過5G技術，自駕車將能在數毫秒內做出決策，維護駕駛人與車輛的安全；無人機將能協助救災並提供救難人員即時資料；智慧城市也可以透過數百萬計的感測器監測空氣與水源品質。

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  • 英特爾宣布推出世界首款5G數據機。（擷自官網）

    英特爾宣布推出世界首款5G數據機。（擷自官網）

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