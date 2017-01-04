Costco新莊店周六開幕 首度週末下午「禁車」

2017-01-04 21:12

〔記者葉冠妤／新北報導〕知名美式量販店Costco好市多新莊店將於本週六開幕，鑑於中和、北投店交通塞爆惹民怨，又新莊店恰巧鄰近車流量極大的中正路，對交通是一大考驗。好市多與新北市交通局皆嚴陣以待，除與輔大租借備用停車場、規劃接駁車，更首度限制週末下午2點到4點時段「禁車」，盼有效紓解車潮。但民眾對特定時段禁車則是反應不一，有的聽聞後罵翻、批好市多製造消費者困擾。

儘管好市多新莊店提供656個汽車停車位，但賣場出入口建國一路是雙向單線道，再加上主要連接幹道的中正路，是新莊往返桃園、三重、台北等地的重要道路，平常車流量極大，交通服務水準原本就已經不佳，地方憂心好市多開幕後，恐造成當地交通惡化。

新北市交通局綜合規劃科長林碧芬指出，建國一路平日尖峰時段車流量約每小時7百多輛，中正路約2000輛，假日反而車流減少，建國一路約500多輛，中正路則有1000多輛。

林碧芬解釋，由於中正路、建國一路的車流尖峰期在平日，而好市多的車流則多集中在假日，剛好錯開時段，根據好市多評估，開幕後的假日衍生交通量約250輛車，道路容量尚可負荷，應不至於衝擊太大。

好市多副總王友玫表示，好市多已提出交通疏導計畫，除安排工作人員指揮周邊交通、開幕週末兩天租借800百個輔大車位、規劃4條接駁車路線，提供板橋、五股、樹林等民眾搭乘，更應新北市府要求，破例停止發放開幕免費早餐，並在每週末下午2點至4點封閉賣場停車場，防止等候車輛回堵，「全力配合市府做完整規劃，做一個好鄰居！」

林碧芬說，昨天下午已赴好市多新莊店檢核相關交通引導設施，目前僅剩小缺失需再改善，明天將再進行二次檢核。林碧芬強調，這次開幕不再發送免費早餐，民眾大可不必一窩蜂排隊，期待可以分散人潮、車潮。

民眾聽聞後罵翻，批好市多製造消費者困擾，好市多副總王友玫回應，接駁車班次密集，且預留置物空間，民眾不會不方便。

依據其他分店經驗，每到週末下午時段是人潮、車潮湧入的高峰期，在賣場周邊等候、打轉尋覓停車位的車輛，常造成週遭交通打結，好市多新莊店因此規劃在每週末的下午2點到4點封閉停車場，禁止民眾開車進到賣場，避免車輛滯留、回堵。

不過，有民眾對此大有意見，黃小姐表示，關閉停車場後，多了一堆車沒地方停，才會更加亂停，且去量販店通常採買大包小包，若搭乘接駁車，徒增移動困擾；葉先生則抱持肯定，認為能疏散車潮，若真有開車需求，民眾可選擇別的時段去逛。

王友玫說，接駁車班次頻繁、預留置物空間，今年四月北投店開幕時就曾開闢接駁車，民眾反應不錯。她也說，封閉停車場是交通局要求，未來也可能視開幕後的交通狀況再做調整。