睡飽了還是一樣累？改正7大睡眠禁忌就能一覺好眠！

2017-01-04 19:49

〔iStyle頻道／綜合報導〕有些人就算睡再久也是覺得累，有些人只睡6小時就精神充沛，你是那個明明早睡，起床卻總是眼神渙散，無精打采的人嗎？不用羨慕那些睡得少的人，根據「POPSUGAR」報導，只要你能改善下列事項，每天起床你都能精神飽滿，不賴床地去上班。

1、帶著緊張和擔憂的心情入睡：明早要和主管開會，怕被叮得滿頭包，害怕隔天的到來？若滿腦子一直想著這件事一定無法睡得安穩，起床自然就會覺得累，更不想面對，不妨寫寫日記，找閨蜜聊天，吃一頓大餐，又或是在床上做點瑜珈放鬆，隔天起床身心自然好。

2、窗簾遮光性太好：拉上窗簾阻擋路燈，房間瞬間變暗，可以幫助你入睡，睡眠品質會更好，但如果白光陽光升起，窗簾遮光過強，使得陽光無法照射身體，體內幫助睡眠的褪黑激素就無法回歸到白天少、夜晚多的狀態，起床自然就會變得很痛苦，建議你到戶外沐浴陽光15分鐘，用晨光喚醒身體。

3、晚上太晚上床睡覺：無論是加班到很晚，還是玩遊戲到很晚，你都必須準時上床睡覺，養成一天睡足7、8小時的習慣，如果沒有睡夠時間，身體無法得到充足的休息，就算睡眠品質再好，起床還是會覺得很累，而且，睡不夠會削弱免疫系統，食量還會不知不覺變大，全都是女孩們最害怕變胖的症狀阿！

4、設定貪睡鬧鐘：設貪睡鬧鐘不只是怕睡過頭，也是滿足心理上一種可以賴床的感覺，但是實際上，不斷地被鬧鐘陸陸續續中斷睡眠，睡眠品質反而會更差，如果你真的喜歡賴床，建議你不妨設兩個鬧鐘就好，中間間隔30分鐘，這樣起床就不會覺得睡得很累啦！

5、睡前喝酒入眠：葡萄酒確實有益健康，能降低心臟病發作和中風的風險，如果你在睡前喝一大杯，入睡速度確實會比較快，但是會中斷下半夜的睡眠時間，可能有抑制呼吸、夢遊、說夢話的情形，由此可知，酒並非適合的睡眠輔助工具，還要小心喝多酒精成癮。

6、晚餐吃多辛辣食物：辛辣食物、巧克力、柑橘、芥末和生蔥......等食材會刺激食道內壁，引起胃酸逆流，引發灼熱感，躺下會更加明顯，還會因此干擾睡眠，晚餐建議避免辛辣食物、柑橘類水果......等容易消化不良的食物。

7、做任何事都在臥室裡：睡意可以透過大腦訓練，養成準時10點或11點上床，臥室單純只是睡覺的地方，只要習慣後，每當時間到了，走到房間裡面身體會自然放鬆，大腦也會暫時清除所有思想，睡眠品質自然就會好，如果老是窩在房間裡看書、打電動，就算準時睡覺效果也會大打折扣。