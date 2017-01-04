花蓮縣自籌財源少 非法定社福支出遭審計檢討

依據花蓮縣審計室104年總決算審核報告指出，花蓮縣共計開辦包含保健業務、醫政管理、防疫業務、體育及衛生教育、學前教育、社會救濟、社政業務等27項非法定福利計畫，支出金額合計3億8151萬多元。（資料照，記者楊宜中攝）

2017-01-04 19:31

〔記者王錦義／花蓮報導〕新竹縣在今年元旦起自行刪減掉免費營養午餐、免費教科書等非法定社福支出，同樣因自籌財源比例過低，而被審計室檢討的花蓮縣免費營養午餐、幼兒學雜費補助等非法定社福支出，是否會受到影響？縣府指出，目前尚未有調整的計畫，將繼續在有限資源條件下，把效益提升至最高，讓人民生活有感。

依據花蓮縣審計室104年總決算審核報告指出，花蓮縣共計開辦包含保健業務、醫政管理、防疫業務、體育及衛生教育、學前教育、社會救濟、社政業務等27項非法定福利計畫，支出金額合計3億8151萬多元，其中以國中小學生免費營養午餐、4到6歲幼兒學雜費補助金額兩項最高，分別為1億7255萬多元及5337萬多元。

決算審核意見認為，花蓮縣總預算在歲入規模未增加情形下，自籌財源由102年度43億多元，逐年減少到104年度34億4159萬多元，但各項非法定福利項目支出，卻由3億1917萬多元，擴增到3億8151萬多元，約占自籌財源11.09％；縣府相關施政計畫經費仍多仰賴上級政府補助挹注因應，卻逐年增加各項非法定福利支出，將使財政負擔日益沉重，並讓財政趨向艱困。

依據預算書，縣府去年度自籌財源繼續下降到32億2592萬元，去年度歲入預算179億多元中，高達8成以上，達147億多元是來自中央統籌款及補助款；而今年度縣府自籌財源預算雖增加到36億多元，比去年增加5億多元，主要是調高土石採取景觀特別稅、礦石開採景觀特別稅；今年度歲入預算191億多元中，仍然近8成、合計達140億多元來自中央統籌款及補助款。

對於財政艱困，縣長傅崐萁在元旦升旗活動中強調：「要鄉親過好生活，不要兒孫背負陳年舊帳！」他說，感謝縣府團隊最大的努力與付出，在縣府財政最艱困的時局中，依然突破重圍，撙節支出，連續7年付息償債、不斷縮小短差，成為全國唯一連續6年償還負債的縣市政府，同時規劃所有社會福利措施、老人福利、教育扎根及地方基礎建設，要在有限的資源條件下，把效益提升至最高，讓人民生活有感。