醫師家族畫作 追思先祖110歲冥誕

2017-01-04 17:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕用畫筆來追思！醫師家族以創作來追思先祖110歲冥誕！醫師畫家趙宗冠與退休老師妻子唐雙鳳，去年夫妻倆鑽石婚，夫妻倆在繪畫創作各有一片天地，包括4個子女在藝術創作上也各有特色，長子、長女也都是醫師，堪稱是醫師世家。

今年剛好是趙宗冠的醫師父親趙鏞110歲冥誕，趙鏞原本是當教師、校長，後來再考上中醫師來開業行醫；趙宗冠說，早年因為識字者不多，父親都要幫忙村民寫信、讀信，還有幫新生兒命名。

趙宗冠說，父親教書時如果遇到成績很好的學生，也會免費加強課業，當了中醫師之後，遇到左鄰右舍或是親友求醫，也都是免費把脈開藥方。

趙宗冠為了追念先父趙鏞老先生110年冥誕，特別結合其家族藝術創作，並展出父親的文物，包括獎狀、證件、日記與診所匾額，還有昔日行醫所用的玻璃藥罐子。