台南市雞年春聯 「十方富貴」曝光

市長賴清德（中）拿著雞年台南市春聯「十方富貴」亮相。（記者楊金城攝）

2017-01-04 17:12

〔記者楊金城／台南報導〕金雞報喜，十方富貴，明年生肖年是雞年，台南市雞年春聯「十方富貴」下午由市長賴清德揭曉，將送給台南市約70萬戶市民，每戶1張雞年賀喜春聯。

賴清德說，「十方富貴」意指各界各處皆富貴如意，祝福市民在雞年能夠行大運，十方富貴。

過去市府發送的春聯，大多以該年生肖年來命題，雞在12生肖中排行第10，以市長賴清德為名送給市民雞年春聯即以「十方富貴」為題。

下午賴清德視察麻豆浪漫柚香廊道時揭露了雞年南市春聯，民眾說，「十方富貴」十分吉祥。