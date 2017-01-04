日式木造建築修復、綠川廊道整治 再現新營文化產業風華

2017-01-04 15:57

［記者王涵平／台南報導］日治時期營造商本田三一宅列歷史建物完成修復，嘉南大圳支線綠川廊道整治完成，市長賴清德今日視察，盼重現新營文化產業風華。

南市文化局指出，相較於日治時期總督府與軍方官邸，本田三一宅邸不具官樣色彩，格局上顯得自由活潑，室內空間「和洋折衷」的形式，充分呈現日治時期的建築營造技術，也見證當時新營地區的發展及中產階級的生活空間。

文化局表示，二次戰後，本田三一宅邸由國民政府接收繼續使用，曾做為台南縣政府職務宿舍，99年5月公告登錄為歷史建築，縣市合併後，市府營造新營美術園區廊道，以此宅邸作為廊道東端入口節點，由文化資產管理處辦理宅邸修復工程。

賴清德關心歷史建物活化問題，文化局表示，將由燦吉公司進駐，以博物館方式經營老宅空間，邀請大新營區藝文人才及團隊，協力發展扎根在地藝文，導入台灣茶文化與日本茶道，實踐台日茶文化交流。

此外，新營美術園區的東半段（文化中心以東至大同路），針對綠川北街約一公里長的水圳（簡稱「綠川廊道」）進行景觀改造，園區及傳統聚落節點配置廣場，加強複層植栽配置，並結合社區參與式藝術，將居民作品點綴於園區，成為遊客自新營火車站散步到新營文化中心參與藝術活動的新入口大道。