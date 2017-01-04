| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

「由冉之爭」賴和孫說了算？他提證據打臉.....

2017-01-04  10:50

〔即時新聞／綜合報導〕已逝作家賴和當年所寫下的究竟是「自自由由」還是「自自冉冉」至今仍被爭論不休，有「藏書界竹野內豐」之稱的網友於「活水來冊房」粉絲專頁中貼出《賴和全集》的主編林瑞明所認證過的「證據」，證明賴和所寫的應是「自自由由」才對。並且有網友認為，文學作品的詮釋應是仰賴「專業」而非「血緣」。

「活水來冊房」粉絲專頁發文表示，由林瑞明所編的《賴和全集》於2000年出版，寫的是「自自冉冉幸福身」，但三年後便有學者將之改正為「自自由由幸福身」。此外，2003年於東海大學所舉辦的學術研討會中，《賴和全集》的主編林瑞明擔任文章講評人。當時，現場所發放的紙本論文集中收錄了薛順雄〈賴和抗日漢語舊詩探析〉一文，談賴和的書寫主題，並且引用〈乙卯元旦書懷〉的「自自由由幸福身」作為小標題。林瑞明除了講評、討論以外，於講評稿中提及文章內「自自由由幸福身」一句，並且未將其糾正為「自自冉冉幸福身」，講評中也未要求薛順雄更改，顯然也承認「自自由由幸福身」才是正確的。

《菜市場政治學》的共同編輯陳方隅轉發此po文時表示：「最令人百思不得其解的是『賴和的孫子都出來講了』這種看法。誰說孫子（按照萌萌的看法，應稱直系血親卑親屬）來詮釋爺爺的手稿就一定是對的？血緣能代表文學專業嗎？就算是純從手稿的角度來看好了，我爸寫的毛筆字我都看不懂了，我的字跡也是讓家人看不懂（太潦草）啊！為什麼孫子詮釋爺爺就一定正確？」並有網友表示，如果文學作品以作者後代的說法為準，那麼大家也不必研究孔子學，只需要訪問孔子的後代。

廣告
  • 網友翻出2003年時所舉行的研討會文集，經由《賴和全集》的主編認證，賴和所寫的應是「自自由由」而非「自自冉冉」。（圖截自「活水來冊房」臉書頁）

    網友翻出2003年時所舉行的研討會文集，經由《賴和全集》的主編認證，賴和所寫的應是「自自由由」而非「自自冉冉」。（圖截自「活水來冊房」臉書頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 文學 總統府春聯 自自冉冉 賴和
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：「由冉之爭」賴和孫說了算？他提證據打臉.....


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.