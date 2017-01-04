「由冉之爭」賴和孫說了算？他提證據打臉.....
2017-01-04 10:50
〔即時新聞／綜合報導〕已逝作家賴和當年所寫下的究竟是「自自由由」還是「自自冉冉」至今仍被爭論不休，有「藏書界竹野內豐」之稱的網友於「活水來冊房」粉絲專頁中貼出《賴和全集》的主編林瑞明所認證過的「證據」，證明賴和所寫的應是「自自由由」才對。並且有網友認為，文學作品的詮釋應是仰賴「專業」而非「血緣」。
「活水來冊房」粉絲專頁發文表示，由林瑞明所編的《賴和全集》於2000年出版，寫的是「自自冉冉幸福身」，但三年後便有學者將之改正為「自自由由幸福身」。此外，2003年於東海大學所舉辦的學術研討會中，《賴和全集》的主編林瑞明擔任文章講評人。當時，現場所發放的紙本論文集中收錄了薛順雄〈賴和抗日漢語舊詩探析〉一文，談賴和的書寫主題，並且引用〈乙卯元旦書懷〉的「自自由由幸福身」作為小標題。林瑞明除了講評、討論以外，於講評稿中提及文章內「自自由由幸福身」一句，並且未將其糾正為「自自冉冉幸福身」，講評中也未要求薛順雄更改，顯然也承認「自自由由幸福身」才是正確的。
《菜市場政治學》的共同編輯陳方隅轉發此po文時表示：「最令人百思不得其解的是『賴和的孫子都出來講了』這種看法。誰說孫子（按照萌萌的看法，應稱直系血親卑親屬）來詮釋爺爺的手稿就一定是對的？血緣能代表文學專業嗎？就算是純從手稿的角度來看好了，我爸寫的毛筆字我都看不懂了，我的字跡也是讓家人看不懂（太潦草）啊！為什麼孫子詮釋爺爺就一定正確？」並有網友表示，如果文學作品以作者後代的說法為準，那麼大家也不必研究孔子學，只需要訪問孔子的後代。
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