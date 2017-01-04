模仿棋無用！ 紅面棋王成「Master」51連勝祭品
圍棋AIAlphaGo去年擊敗韓國職業棋士李世乭成功，宣告電腦超越人腦的時代來臨。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國圍棋網站最近出現名為「Master」的神秘棋士，自去年12月29日現身以來，已經豪取50連勝，中日韓圍棋高手對其束手無徹，許多人都懷疑「Master」可能是AlphaGo升級版或者是新型AI。
綜合媒體報導，從去年12月29日開始，到今年1月3日，一名神秘網路棋手「Master」橫空出世，在圍棋網絡對弈平台上無人能敵，已經取得50連勝的戰績，包括柯潔、井山裕、太朴廷桓，這3位分別來自中日韓的圍棋積分第一名棋手都悉數落敗，其中柯潔就貢獻3場敗績給「Master」；中國圍棋高手古力甚至發出懸賞，將提供給第一位擊敗「Master」的棋士，人民幣10萬元（約台幣46萬）的獎金。
許多棋士都認為「Master」非人，在對弈中「Master」大部分是輕鬆地在中盤取勝，並且只下超快棋，除了1月1日沒上線外，從29日到3日每天都固定上線下10盤棋，中國圍棋隊主教練俞斌認為：「對中韓頂尖高手取得壓倒性的戰績，幾乎可以排除是人類棋手」。
真的是AlphaGo？神秘推特引關注
有網友發現，推特「Science News」在29日PO出一條推特寫道：「AlphaGo：“Now，I am the master」，發布那條推文的時間點，正是「Master」開始在網路圍棋界大殺四方開始之前；另外創造出AlphaGo的DeepMind團隊被問到怎麼看待「Master」，也僅回答「不予置評」，有人認為「Master」在網路上如入無人之境，作為AlphaGo的設計團隊，表現得如此平靜、鎮定，或許也能從中看出一些端倪。
「Master」今早再現身 台灣紅面旗王迎戰
「Master」今（4日）早再度現身，台灣圍棋高手「紅面棋王」周俊勳出馬迎戰，周俊勳使用初手天元，之後完全仿照對手下子的「模仿棋」戰術，但仍遭「Master」完美破解，在第118手認輸投降，成為「Master」第51連勝祭品；網路傳言，今天將是「Master」最後10盤棋，今天結束後將絕跡於網路。
「紅面棋王」周俊勳與「Master」對弈直播：
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標題：模仿棋無用！ 紅面棋王成「Master」51連勝祭品
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