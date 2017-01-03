鼓勵捐血救人 高雄捐血3次送限量黑熊杯杯
2017-01-03 20:01
〔記者方志賢／高雄報導〕高、屏、澎及台東地區每天約需1000袋的血液，為鼓勵民眾愛心捐血，高雄捐血中心推出台灣黑熊為捐血代言，民眾捐血3次即可兌換限量黑熊杯杯，邀市民踴躍加入捐血救人行列。
高雄捐血中心主任洪啟民表示，農曆假期即將到來，氣溫下降會影響民眾捐血意願，目前庫存量是7.7天，希望達到10天以上的庫存量，呼籲社會大眾挽袖捐血，充裕春節期間醫療用血。
為鼓勵民眾愛心捐血，高雄捐血中心與台灣黑熊保育協會合作，一起用台灣黑熊為捐血代言，並設計限量黑熊杯杯，即日起市民朋友只要捐血3次，即可兌換限量黑熊杯杯乙只。
高雄捐血中心今召開記者會，並邀請捐血大使王冠容與「血寶寶」、及「黑寶」一起，以卡哇依的造型亮麗代言，並呼籲民眾踴躍捐血救人。
高雄市各扶輪社也舉辦多場捐血活動，從1月7日至2月19日止，共計發動38場捐血活動，扶輪社為感謝捐血人共襄盛舉，由扶輪社贈送捐血民眾精美紀念品及捐血中心紀念品各乙份。各項活動詳情請至高雄捐血中心網站查詢。
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