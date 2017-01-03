阿里山鐵路停止營運？ 林務局：從沒這個選項
2017-01-03 19:27
林務局澄清，阿里山森林鐵路並沒有要結束營運。（林務局提供）
〔記者吳欣恬／台北報導〕阿里山森林鐵路今天傳出因不堪虧損恐停止營運。對此，林務局澄清，目前是和台鐵討論管理權移轉的問題，沒有存廢問題，也從來沒有停止營運的選項。
林務局副局長楊宏志指出，阿里山森林鐵路的支出全由「林務發展及造林基金」支應，雖持續虧損，但尚有67億元的預算編列，並無即將用罄的情形。
原由農委會林務局嘉義林管處管轄的阿里山森林鐵路，因2011年4月發生斷樹砸中列車釀5死的意外，2013年5月林務局將森林鐵路委託台鐵經營，並預定2015年底將森鐵移轉給台鐵。結果2015年9月杜鵑颱風造成52公里處的42號隧道崩坍，移轉因此延至2016年底。
楊宏志表示，台鐵原希望阿里山森林鐵路全線通車一年後再行移轉，但隧道因為大型崩坍，預計須經3年的施工期才能修復，導致移轉時程遙遙無期。
去年底兩單位局長會面達成共識，將於今年3月共同提出以解決經費為主的移轉計畫，報行政院核定後，預計明年底完成轉移。
楊宏志說，林務局經營時，每年約虧損2億元，台鐵接手後，因提高遊客安全的標準，成本大幅提高，虧損增為每年4、5億元。
因「林務發展及造林基金」也同時用在全國造林及森林遊樂區維護，森林鐵路的持續高額虧損，長期以往恐影響另兩者的預算，因此雙方須就此經費問題進一步協商。
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