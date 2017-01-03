買雞排別硬這樣做！女店員透露這事最讓人翻白眼

2017-01-03 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕有些人懶得啃雞排，要求店家要「切」，不過現有許多店家因擔心肉汁流失，會先公告雞排不能切；一名在雞排店打工的店員則在臉書《靠北奧客》透露，每每聽到這句會總會讓她翻白眼。

店員透露，每次遇到客人詢問雞排是否能剪時，她會好聲好氣說沒有再剪，大多客人會接受，但總有少數，告知後態度相當差，還會反嗆說「蛤？沒再剪？阿這樣是要怎麼吃啊？」或是說「蛤～拜託幫我剪一下拉...」（沒剪還是一臉臭臉走人）。

女店員日前又遇到一位客人要求剪雞排，和對方說沒辦法後，竟回說「這樣小孩怎麼吃阿」，這讓店員超不滿批「奇怪了，你小孩沒牙嗎？你家沒菜刀剪刀嗎？」「就已經貼了一張告示那麼大一個給你們看了，是都瞎了嗎？這些事還是一再發生，姊的白眼還是一直在翻....」。

其他網友見狀後也紛紛回應，「我建議價目表，雞排：45、要剪的雞排：70，應該自然沒人會點要剪的」、「眼殘腦殘一併發作的威力讓人不敢領教」、「可能看不懂繁體字吧！」