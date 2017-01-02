有拜有保佑 桃園各寺廟祈福大放送
2017-01-02 22:41
〔記者李容萍／桃園報導〕有拜有保佑！到寺廟上香祈福是國人的傳統習俗，迎接雞年，市內各廟宇紛紛提供民眾安太歲、點光明燈、文昌燈、補運等，中壢區仁海宮新推出「點姻緣燈送幸福嫁妝」活動，即日起至2月11日點「姻緣燈」者（一盞300元），而且在今年底之前締結婚約，前66位回宮還願者憑結婚登記證明，就送40吋液晶電視1台的幸福嫁妝。
仁海宮董事長李合鑑表示，所謂「千里一線牽、月老來作主」，有鑑於晚婚人口眾多，仁海宮鼓勵適婚男女締結良緣，即日起至2月11日點「姻緣燈」者（一盞300元），而且在今年底之前締結婚約，前66位回宮還願者憑結婚登記證明，就送40吋液晶電視1台的幸福嫁妝；參加對象需年滿18歲以上、45歲以下，即民國88年元旦以前出生者。
桃園區慈護宮即日起至2月28日推出新春摸彩送金牌、金媽祖等新春活動，慈護宮主委吳正宗指出，凡是補春運、點燈或捐緣金1000元以上都可獲贈摸彩券，另推出新款許願燈供民眾點燈、許願，提供許願玉石讓民眾帶回家隨身佩帶。
主祀關聖帝君的桃園區明倫三聖宮，為了讓低收入戶也能獲得關聖帝君的庇佑，低收入戶出示里長等證明，享有免費參加拜平安斗和祭送補春運。
蘆竹區的南崁五福宮依例在大年初一開廟門，發送6萬個「錢母」紅包，今年還邀請歌仔戲小生唐美雲等人參與插頭香活動；龜山區的壽山巖觀音寺在大年初一上午，發放限量的 觀音佛祖福袋4萬個。
另外，桃園區護國宮新春期間打造太子遊樂園，有旋轉木馬、海盜船和大型充氣溜滑邀親子同樂，在大年初一發放福慧紅包，凡捐緣金1000元以上贊助建廟者另贈送限量的太子公仔。
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