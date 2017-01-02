把水母拍成這樣 老外專程跨海來台觀賞
2017-01-02 19:11
宋永泰用攝影技巧呈現倒立水母多元面貌。（圖：宋永泰提供）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕宋永泰擅長手機攝影，花了上百小時觀察林園區海洋濕地公園倒立水母，拍出美圖po網，原想藉愛乾淨的水母凸顯石化工業區反差，卻吸引了國外網友跨海觀賞，所拍的美照還被外國攝影社群網站盜用，意外行銷台灣之美。
宋永泰出身美工科班，17歲起玩單眼相機，後來覺得包袱太重改用數位相機，50歲的他已行走30餘個國家，用相機記錄生活旅遊。3年前他接手妻子汰換的手機，發現手機效果居然和數位相機不相上下，從此當起「手機獵人」，獵豔海內外美景。
作品原本只供自己欣賞，2年前po網意外獲得獲得迴響，倒立水母照片刊出，「水母湖」名號不脛而走，高市府採用的「水母櫻花」就是出自他手。
「第一次看到倒立水母就被吸引」宋永泰說，牠是愛乾淨的生物，因而藉攝影凸顯石化工業區汙染反差，抵銷外界對林園的負面印象，為此他走訪濕地公園50餘趟，在不同時段紀錄水母動靜。有馬來西亞、香港網友被他的照片吸引，專程來到林園看水母。
去年4月間，成員高達70萬人的國外攝影社群網站po出宋永泰「如夢境般」作品，被分享1.4萬次，外籍同好爭相探詢拍攝地點，反而害他被誤會盜用外國照片，因而向該網站抗議。宋永泰說，其實「如夢境般」是在桃園拉拉山恩愛農場拍的千島櫻，轉念一想行銷台灣也是美事一樁。
宋永泰用中階手機就能拍出美圖，他說技巧固然重要，但更重要的是用心去觀察，「看到別人看不到的」。
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