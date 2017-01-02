台灣康師傅公司元旦決議解散 頂新集團證實

2017-01-02 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕台灣康師傅公司今年元旦經董事會決議解散，清算人劉國維預計明（3）日登報刊登清算公告，債權人可自登報次日起3個月內攜同憑證至台灣康師傅公司申報債權。

綜合媒體報導，頂新集團已證實，經董事會決議，台灣康師傅自2017年1月1日解散；頂新集團公共事務室副總賈先德表示，2014至2015年爆發油品事件後，泡麵事業就沒有實質營運，因此決議清算。

台灣康師傅清算人劉國維3日將於《太平洋日報》的刊登清算公告，「清算程序」是指將債務人的財產中可以構成清算財團的財產全部進行變賣，再由法院或管理人，按債權額比例將變賣所得分配給全體債權人。

台灣康師傅食品股份有限公司清算人公告全文 本公司經董事會決議解散，並由劉國維擔任清算人，自民國一○六年一月一日起就任，凡本公司債權人，請自登報次日起三個月內攜同憑證至本公司申報債權，逾期不申報者，不列入清算債橏之內，特此公告。台灣康師傅食品股份有限公司 清算人：劉國維 公司地址：雲林縣斗六市長平里長林路十一號