分送1元福袋、贈春聯 馬公市年味濃
2017-01-02 15:10
滿滿春聯懸掛起來，充滿農曆春節喜氣氣氛。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆新年將屆！馬公市公所率先舉辦「桃符開鴻運、金雞喜報春」活動，邀請澎湖縣書法學會多位書法家現場揮毫，提供民眾免費索取，現場熱鬧滾滾，市長葉竹林也現場發放一元福袋，提前向民眾拜個早年。
今日雖是連假假期，但馬公市公所禮堂一早就擠滿人潮，都是為了索取免費春聯而來的民眾，由澎湖縣書法學會理事長謝聰明領軍的書法家，包括陳旺乾、李傳續、歐萬丁、謝聰惠、黃文波、吳順義、劉楊麗珠、呂添德、陳明生、林昇進、陳成統、王烽岳、黃瑞興、李俊賢及許榕柳老師等人現場揮毫。
活動由馬公市長葉竹林、澎湖縣政府參議張瑞棟、馬公市代會副主席許國政及謝聰明理事長，率先開筆書寫「雞祥如意」為活動揭開序幕，每一位書法家桌前都有一堆民眾排隊等候，每人限索取2副春聯，現場掛滿了等著墨乾的春聯，提前讓民眾感受到春節喜氣洋洋的氣氛。
另外活動同時也安排「雞祥如意」手作DIY吊飾體驗，吸引許多民眾扶老攜幼前往現場排隊，雖然等候時間有點長，但為了讓自己擁有獨一無二的吉祥吊飾，歡喜過個好年！再久的等待也是值得，馬公市長葉竹林也偕同副主席許國政，現場分送1元福袋，提前向民眾祝好年，民眾也瘋狂索取，討個吉利迎接新的一年到來。
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