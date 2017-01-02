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除澎恰恰授課外 遠東科大邀魏德聖開課

知名藝人澎恰恰將應邀到遠東科大授課，提攜學弟妹。（記者吳俊鋒攝）

2017-01-02  14:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕遠東科大新成立的「流行音樂產業管理學系」今年中開始招生，將聘請藝人澎恰恰及其超級夜總會團隊南下任教，校方強調，目前正與知名導演魏德聖接洽，希望也能來授課，讓師資陣容更堅強。

遠東已打出流行音樂產業管理系的招生宣傳，海報中的師資群，除澎恰恰任特聘為「技術教授」，還有藝人苗可麗、歌手許景淳、詹雅雯、荒山亮、江志豐、鐵獅玉玲瓏班底，涵蓋戲劇、主持、歌曲創作等幕前、後領域，很有號召力。

遠東科大校際發展中心主任劉宇倫指出，由於澎恰恰的時間較為緊湊，可能無法每週定期授課，但計畫透過研習或講座的方式，以超級夜總會的模擬型態，指導學生表演技巧，還有綜藝節目的製作要領，走實務路線。

遠東科大主任秘書何嘉惠表示，澎恰恰是傑出校友，工專畢業後，在演藝圈打出一片天，又回來攻讀創新設計與創業管理研究所，相當上進，且熱心公益，很高興能邀請到他授課，提攜學弟妹。

何嘉惠說，流行音樂產業管理系將招收50人，課程主修領域包括「流行產業整合行銷」、「演藝經紀與行銷」、「舞台影音設計」、「音樂製作與展演」等，正積極邀請機械科畢業的傑出校友魏德聖，希望他也能來授課。

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