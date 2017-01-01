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讓弱勢家庭過好年 正覺捐45萬雪中送炭

佛教正覺同修會駐會常務理事陸大元代表致贈救助金給弱勢家庭。（記者陳昀攝）

2017-01-01  21:29

［記者陳昀／桃園報導］正覺教育基金會與佛教正覺同修會今天辦理「雪中送炭活動」，共捐助45萬元給桃園市300戶獨居貧困長者、低收入戶等弱勢家庭，其中1位代表受贈的八德區高城里里長徐添發表示，雖然1500元對許多有錢人來說微不足道，對真正需要的人來說卻是意義非凡，讓他們也能辦點年貨、好好過年。

徐添發表示，高城里有10戶弱勢家庭接受救助金，有位年約80歲的奶奶，兒子去世後獨力撫養孫子，這1500元對許多人來說雖不是大錢，但著實幫助不少需要的人。

佛教正覺同修會駐會常務理事陸大元代表致贈救助金時表示，每年農曆春節前他們都會舉辦活動、協助弱勢家庭，今年已第五年，除了提供救助金外，也會宣揚佛法、開示弱勢者以正面態度面對困境，未來必有福報。

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  • 其中一位代表受贈的八德區高城里里長徐添發（左）頒發感謝狀給佛教正覺同修會駐會常務理事陸大元，感謝他們協助弱勢里民。（記者陳昀攝）

    其中一位代表受贈的八德區高城里里長徐添發（左）頒發感謝狀給佛教正覺同修會駐會常務理事陸大元，感謝他們協助弱勢里民。（記者陳昀攝）

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