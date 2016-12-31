南投瘋跨年 辣妹唱跳 摸彩領獎high翻天

2016-12-31 21:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕2017南投閃耀新年心跨年晚會，今晚7點在縣立體育場熱鬧登場，現場湧入近萬民眾參加，上半場由辣妹唱跳團體「甜心時代」、民歌藝人輪番獻藝，下半場將由年輕藝人接力演出，象徵世代傳承，現場歌舞表演匯聚、熱鬧非凡，大伙準備high翻跨年夜，一起迎接2017到來。

由縣政府舉辦的跨年晚會，安排50吋液晶電視、掃地機器人、溫泉飯店住宿券、按摩機等大獎，進場時就吸引大批民眾排隊領摸彩券，希望跨年之餘還能抱回大獎；開場有「甜心時代」的勁歌熱舞，台下民眾跟著搖擺，而歌手NoName（余荃斌）、演員是元介等人接力登場與民眾互動，再由李明德、潘越雲等知名民歌手以悠揚歌聲，帶領民眾進入懷舊年代。

主辦單位說，下半場將有符瓊音、潘裕文、張智成等知名流行音樂歌手登場，一起賣力演唱high歌，將把現場氣氛帶到最高點，接近午夜縣長林明溱也將與縣民一起倒數迎新年，盼讓所有參與民眾度過一個難忘的跨年夜。