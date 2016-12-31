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剃髮大走鐘 網友笑翻：變了形的...金剛

2016-12-31  21:57

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團分享一則超爆笑影片，一位年輕男子到美髮店，請店家幫他在後腦勺剃「變形金剛」的造型，但剃完之後卻悲慘的像「變了形的...金剛」，也有網友說像「戒疤」、「請直接給他法號」

一名彭姓網友分享的影片被轉貼到《爆料公社》，影片中的男子請美髮店幫他在後腦勺剃出變形金剛的模樣，只見美髮店員拿出刻模有模又樣的剃了起來，但因模具設計錯誤，剃完後只徒留一格一格不明所以的洞，讓大批網友笑翻。

網友們紛紛留言：「應該要剃紅色的部分才對，這模子誰做的..」、「乾脆弄9個孔...阿彌陀佛」、「變了形的...金剛」、「請直接給他法號吧」、「這設計師需要再進修了」、「笑到岔氣」、「我笑到腹肌都出來了」

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  • 一名男子請美髮店幫忙剃「變形金剛」在後腦勺。（圖擷自爆料公社）

    一名男子請美髮店幫忙剃「變形金剛」在後腦勺。（圖擷自爆料公社）

  • 但因模具設計錯誤，所以剃完之後只徒留莫名的坑洞，網友稱是「變了形的...金剛」，也有網友說像「戒疤」、「請直接給他法號」。（圖擷自爆料公社）

    但因模具設計錯誤，所以剃完之後只徒留莫名的坑洞，網友稱是「變了形的...金剛」，也有網友說像「戒疤」、「請直接給他法號」。（圖擷自爆料公社）

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相關關鍵字： 模具 爆笑 變形金剛 造型 髮型
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標題：剃髮大走鐘 網友笑翻：變了形的...金剛


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