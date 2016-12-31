跨年散場看這邊 公車、捷運離場三線備戰
2016-12-31 13:40
台北跨年晚會周邊將提供散場接駁公車。（記者黃建豪攝）
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市為配合夜間跨年晚會，下午5時起周邊皆陸續實施車輛、停車管制，鼓勵民眾不要自行開車，改為多搭乘大眾交通工具。台北捷運24小時不停班，建議欲出入跨年晚會場周邊的民眾改搭板南線、淡水信義線與松山新店線；公車部分則最晚加開到凌晨1時半。
跨年期間，北捷延長營運從今日上午6時至翌日凌晨0時，板南線最短班距調整為2分32秒、淡水信義線3分鐘、松山新店線4分30秒、中和新蘆線3分30秒、文湖線為2分30秒，並視人潮調整。捷運市政府與台北101／世貿站則視情形過站不停，建議要前往跨年晚會的民眾於國父紀念館、信義安和或象山站下車前往，離場則改搭板南線、淡水信義線與松山新店線「三線離場」。
跨年晚會散場部分，公共運輸處提供散場接駁公車，服務時間為今日凌晨24時至翌日凌晨1時半，往捷運台北車站民眾，可於仁愛路與延吉街口搭乘； 往捷運公館站民眾，可於基隆路與文昌街口搭乘； 往木柵、景美地區民眾，可於松德路與信義路口搭乘。
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