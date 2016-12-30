機捷履勘順利完成 交長：春節前可規劃試營運
2016-12-30 19:30
交通部於今日完成為期2天的桃園機場捷運履勘作業。（資料照，記者謝武雄攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部於今日完成為期2天的桃園機場捷運履勘作業，履勘委員共列出8項營運前應改善事項，主要多是標誌不清、缺乏英文標示、環境清潔部分， 機電方面主要是行李處理系統輸送帶鏈條及軸承潤滑不足、偵測器固定螺絲鎖固後未繪定磅線等。交通部長賀陳旦表示，看見履勘小組營運前要改善事項只有8項，春節前籌備通車可能性大為提高，認為春節前是可籌劃試營運安排。
交通部履勘小組分成土建、機電及營運三組，今日總結會議中確認履勘結論。履勘小組共提出須改善事項計有41項，其中8項為「營運前須改善事項」、16項為「一般注意改善事項」及17項為「後續建議改善事項」。
營運前須改善事項部分，後續經高鐵局於彙整確認完成改善並報請交通部核准後，就可經由桃園市政府決定通車日期；一般注意改善事項請高鐵局自行辦理改善及追蹤列管，後續建議改善事項由高鐵局、桃園捷運公司、桃園機場公司及沿線地方政府於辦理後續作業時參考改善。
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