什麼時候量體重最準？看看醫師怎麼說 ！

2016-12-29 19:50

〔iStyle頻道／綜合報導〕體重會隨著進食、上廁所飄忽不定，想要天天定時做紀錄，確認體重每一天的變化，什麼時候量體重最準？根據「Consumer Reports」報導，美國科羅拉多州立大學健康中心醫學主任Holly Wyatt表示，如果你需要藉由數字幫助你管理運動和飲食，請建立早晨量體重的習慣。

根據《肥胖雜誌》康奈爾大學研究人員在2年內，追蹤162名，平均47歲的超重男女發現，減肥期間持續不間斷地測量體重能有效瘦身，深入探究後還發現，早上起床、上完廁所後量體重非常重要，足以影響減肥的成效，康奈爾營養與心理學教授David Levitsky表示，早起上廁所後，在一整晚沒有進食、喝水，排空糞便、尿液的情況下，會最接近我們的真實體重，而且在此時測量，可以詳細解析前一晚飲食、運動狀態對身體造成的細微變化，當天再針對情況做調整，瘦身成功會更有希望。

除了遵守「起床上廁所後，吃早餐前」量體重的原則，還要盡可能穿著輕便的服裝，把體重機放在堅硬，均勻的地板，指針歸零，雙腳平均分佈站上去，這是最準確的測量方式，如果你使用的是體脂機，記得要赤腳後再站上去。