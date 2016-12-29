多囊性卵巢症 瘦女也會罹患

患有多囊性卵巢症影響懷孕的邱姓護理師偕丈夫與小女兒回到台南市立醫院感謝中醫部醫師協助調理身體、順利產女。（記者王俊忠攝）

2016-12-29 17:40

〔記者王俊忠／台南報導〕25歲邱姓護理師身材標準，婚後1年多遲未受孕，她見家族成員多生兒育女，壓力大到求診西醫，診斷出有影響受孕的多囊性卵巢症，吃4個月排卵藥仍未受孕，為求自然受孕、轉求助中醫，中醫師採用月經週期療法及調理體質，治療約半年終於懷孕，今年10月產下健康女寶寶。

台南市立醫院中醫師張炯宏指出，由於約有4成多囊性卵巢症患者是肥胖者，一般多以為肥胖者才有此症狀，其實不盡然，像藝人周杰倫的老婆昆凌非肥胖者、也有此症狀，因為多囊性卵巢症是導致不孕的重要原因之一，有6％至10％適孕婦女會罹患，即使身材清瘦的已婚適孕女性也要多留意。

張炯宏表示，邱護理師身材標準、BMI值19（BMI值大於27屬肥胖），婚後月經不規則、1年月經少於9次，且量少、月經來頭痛、頭暈，易疲倦等氣血不足體質，加上她卵巢有10個以上小囊、雄性激素偏高。依據2003年鹿特丹專家會議共識，符合多囊性卵巢症的3要件，即不排卵或排卵數少、雄性激素過高與卵巢呈多囊性型態。

因為求診西醫吃排卵藥4個月仍未受孕，醫師建議邱護理師採人工受孕，但她為求自然受孕，轉到市醫中醫師張炯宏求診。經過張醫師採用月經週期療法與中藥調理體質，診後第3個月月經終於報到、第4個月月經規則來、第6個月順利懷孕，10月間產下1女。

張炯宏說，經中醫治體型偏瘦女性，第二胎自療產首胎、然受孕機會高；體型肥胖女性可能需再借助中醫。

邱女透露，西醫吃了4個月排卵藥；中醫也治療5個月，長期治療，肚子仍無動靜，有點沮喪。市醫中醫部主任蘇守毅說明，這類調整體質的治療，難像治感冒一樣有立竿見影成效，需要一些時間，患者接受治療要有些耐心。