你在大聲什麼啦！「陳平偉紀念公園」好評不斷

在Google地圖輸入「陳平偉紀念公園」，可在台灣北方距離富貴角燈塔約68公里海面上，發現該公園的條目。（圖擷取自Google地圖）

2016-12-29 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕因為坑殺消費者還怒嗆「你在大聲什麼啦」爆紅的機車行老闆陳平偉，竟有專屬紀念公園？有網友發現，在Google地圖輸入「陳平偉紀念公園」，可在台灣北方距離富貴角燈塔約68公里海面上，發現該公園的條目，網友評分高達4.9星。

而且，該公園的評價並非少數網友灌票，而是擁有多達268篇評論，多數網友都給予最高5顆星評價，並留言表示「門票非常的公道，一張八萬一千元」、「老闆十分熱情，會幫檢查異音」、「景色優美，隨處可見散落的普利珠」等等。

經查，「陳平偉紀念公園」上週開始湧入大量網友評分，應是近日創建的惡搞地標。

機車行老闆陳平偉2012年遭爆料經常惡意拆解客人送來的機車，並藉故收取高價，媒體、網友前往探訪時說出「你在大聲什麼啦」、「公道價八萬一」、「不要起爭議啦」、「有異音要拆坐墊」等名言，影片流出後在網路上爆紅，一再成為惡搞對象。