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希望入學 台東女中蕭敏秀錄取台大藥學系

2016-12-29  15:11

［記者黃明堂／台東報導］台東女中學生蕭敏秀生長在弱勢環境，高一暑假參加藥學營，就立志要成臨床藥師，這股志向催促自己更加認真。透過「希望入學」管道，她成了台東今年第一位台大準新鮮人！

台大希望入學計畫是針對新住民、特殊境遇及低收入家庭，本身學習有潛力的學子提供一個入學管道，蕭敏秀條件符合而上榜；同學們此時正為即將到來的學測而努力，她雖早一步錄取大學，也要認真準備學測，希望拿到好成績。

蕭敏秀是單親家庭，從小由媽媽撫養，家境雖然不好，但她說，媽媽總是要她把書唸好就好，自己也想辦法以好成績來申請獎學金，減輕家中負擔。

她說，高一暑假到高雄參加藥學營，吸收到藥理常識，也區分出原來藥劑師有在藥局調配處方簽的，也有臨床藥師，那時就立定志向，要成為臨床藥師，實際接觸病人，了解病人對藥物的反應，這樣更具挑戰性。

她說，化學及生物原本就是自己最愛的科目，及早立定志向，她知道必須加倍努力才進得了第一志願的台大藥學系，所以在功課上加把勁，才得以在「希望入學」的管道中上榜。

蕭敏秀說，下個月學測結束之後，她希望可以在假日投入志工服務，在進入大學之前，回饋社會。

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  • 台東女中蕭敏秀，是本屆台東縣高三學生第一位台大準新鮮人。（記者黃明堂攝）

    台東女中蕭敏秀，是本屆台東縣高三學生第一位台大準新鮮人。（記者黃明堂攝）

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