桃市改善人行道 身障民眾體驗喊讚
2016-12-29 14:32
身障民眾體驗甫整修完工的八德區大成國中周邊人行道。（記者鄭淑婷攝）
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區大成國中、大忠國小周邊人行道，因喬木樹根導致鋪面隆起、不平，市府投入1900萬元重整1.6公里人行道，身障民眾體驗後讚許：「順暢無阻。」市長鄭文燦表示，1900萬元換學童安全很值得，市府明年將再投入2.6億元經費，改善全市人行道。
養護工程處表示，八德區大忠街、和平路、忠勇街、忠勇街60巷，是大成國中及大忠國小通學的重要路段，過去因喬木樹根導致人行道鋪面隆起，今年8月發包施作人行道高壓透水磚鋪設、樹根斷根設置導根板、無障礙斜坡道，總長1.6公里路段、總工程經費1900萬元，另設置座椅提供民眾休憩。
養護工程處表示，今年已辦理7案人行道改善工程，包括中壢區中央東、西路，蘆竹區南山路2、3段、蘆竹區大竹路、桃園區中平路周邊、桃園區慈文國中、中壢區環中東路、中壢區西園路、八德區大成國中周邊，其中西園路、大成國中周邊已完工，其餘陸續於明年上旬完工。
鄭文燦表示，桃園市過去的人行道做得太少，去年、今年開始投入預算整修，明年將再編列2.6億元改善全市人行道。
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