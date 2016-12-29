屏東轉運站及縣民廣場動工 站前交通不再大打結

2016-12-29 13:52

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣長潘孟安與鐵改局南工處副處長伍育德等人，今天共同主持縣民廣場及屏東轉運站動工典禮，這2項總計斥資1億2千萬元的工程，將分別在明年9月及12月完工，可望提升屏東公共運輸的服務品質。

屏東轉運站工程經費7350萬元，站內將設置13席月台，包含上車月台8席及下車月台5席，完工後，目前分散於屏東火車站前（光復路）、慈鳳宮前（永福路）及唐榮國小前（中山路）的國道客運、公路客運、市區客運共48條路線，以及屏科大、大仁科大、環球百貨等接駁專車，都將整合進入轉運站，改善現於路側臨停上下乘客形成的交通阻塞及安全問題。

轉運站內除提供客運售票窗口、公車動態、廁所、候車坐椅及無障礙環境外，與台鐵車站之間也將設置雨遮通廊連接。

屏東縣民廣場緊鄰轉運站，工程經費為4700萬元，該工程利用屏東舊火車站拆除後，所釋出的公共空間打造，將原有狹小道路拓寬增劃人行步道，紓緩人車爭道現象，徹底解決長年擁擠的站前交通，未來縣民廣場將成為交通運輸及都市街面的重要廊帶，為站前風貌帶來新氣象。