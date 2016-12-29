北市鉛水管 可望明年底全數更換
2016-12-29 12:40
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市去年10月發生鉛水管危機，市府加速汰換鉛管進度，預計3年內汰換成不銹鋼優良管材。今年設定目標是60％，北市1萬7714戶鉛管戶，已更換1萬2876戶，6成的目標已於10月中旬提前達標，至年底進度更達73％，進度大幅超前。副市長鄧家基今天召開記者會，表示北市鉛管汰換可望在明年底完成汰換。
北水處長陳錦祥說，北水處於民國68年停用鉛管，並於民國98年至102年完成長度20公尺以上鉛管汰換工程，剩餘的鉛管零星分佈於管網中，雖然水質檢驗都在安全標準內，但為消除民眾用水疑慮，北水處積極進行鉛管汰換作業，原本預定3年內完成，但現在進度超前可望在明年底完成汰換。
陳錦祥補充，北水處對於公眾出入頻繁場所，如學校、夜市、商圈等優先汰換，而過去因擔心汰換影響經營的饒河街夜市、內湖金龍市場也已克服將鉛管汰換。
然而陳錦祥指出，北市有230處沒有更換意願，他們已經請住戶簽切結書，若住戶未來因為鉛水管引起健康影響，北水處責任釐清，但也會繼續幫忙監測用戶水值。他也提醒，去年11月受鉛水管影響的用水戶享有水費減免，但只要一完成更換就會恢復正常水價。
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