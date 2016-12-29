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101跨年煙火風怎麼吹 30秒影片報你知！

台北101煙火秀當晚吹起偏東風，大樓西南側較不適合民眾拍攝、觀賞。（擷取自YouTube）

2016-12-29  10:04

〔即時新聞／綜合報導〕2016年即將步入尾聲，眾所矚目的跨年活動將於全台各地開跑。台北101煙火秀向來是跨年的最強大活動，氣象達人彭啟明稍早分享影片，要讓民眾透過這段不到30秒的影片，了解跨年夜台北盆地的風向流場。

這段由天氣風險公司製作的影片中可見，台北101跨年夜當天風向為偏東風，所以大樓的西南方較不適合民眾觀賞、攝影，這是因為西南側容易隱沒在一開始產生的煙塵裡，而無法欣賞完整的煙火施放。

2017台北101煙火秀，首度以「燈光煙火秀」取代之前的純煙火，以「點亮台灣」為主題，全由台灣人操刀。主辦方引進800盞電腦燈，搭配以金色為主的煙火花色，將以長達238秒的燈光煙火展演迎接新年。

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