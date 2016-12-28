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中視8點檔《讓愛飛揚》今晚首播 宣傳台東之美抽好禮

2016-12-28  18:43

［記者張存薇／台東報導］台東縣政府與中視、中天電視合作的自製新戲《讓愛飛揚》今晚將首播，民眾除可欣賞台東好山好水，也有機會拿大獎！只要民眾在「讓愛飛揚粉絲團」按讚、並到縣府大廳與看板立牌合照或與台東旅遊合照上傳，並標註3位朋友，即有機會抽中飯店住宿券等好禮。

《讓愛飛揚》由寇世勳、沈孟生、劉瑞琪、陸明君、楊晴、賴琳恩、陳敬宣、楊鎮、寇家瑞、郭彥甫、王家梁等演員擔綱演出，全劇在台東拍攝4個月，東海岸加路蘭遊憩區、台灣史前文化博物館等均入鏡，也加入台東熱氣球、原住民豐年慶典描述的是一群年輕人勇敢追夢、築夢踏實的勵志故事，拍攝期間經歷包括尼伯特颱風等，十分辛苦。

《跟著讓愛飛揚去旅行》活動即日起至明年1月22日，詳情可參考活動官網：# #http://events.ctitv.com.tw/2016letitfly/%%http://events.ctitv.com.tw/2016letitfly/，或臉書讓愛飛揚粉絲專頁%%https://www.facebook.com/CTILetItFly/?fref=ts。

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  • 民眾可到縣府大廳拍照，參加抽獎活動。（記者張存薇攝）

    民眾可到縣府大廳拍照，參加抽獎活動。（記者張存薇攝）

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