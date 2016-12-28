麗寶樂園跨年晚會 全台最大摩天輪燈光秀

麗寶樂園超級摩天輪將於跨年當天舉行長達180秒的燈光秀。（記者歐素美翻攝）

2016-12-28 16:51

〔記者歐素美／台中報導〕「花young台中」跨年晚會，本週六晚上7點將在麗寶樂園第二停車場舉行，除有5566、玖壹壹、董事團樂團等藝人歌手表演及煙火秀，全台最大的摩天輪「天空之夢」並將上演180秒的燈光秀，台中市新聞局長卓冠廷今天表示，麗寶樂園海拔約245公尺，摩天輪高度120公尺，總高度365公尺相當於台北101，歡迎大家一起來見證台中新地標。

麗寶樂園今天舉辦「全台最大超級摩天輪跨年點燈」記者會，台中市新聞局長卓冠廷出席致詞指出，這是見證台中新地標的一個時刻，因為全台最大的摩天輪將於跨年當天舉辦燈光秀，當天的跨年晚會也是5566合體後首次出席跨年晚會，就在台中，他並感謝麗寶樂園在台中的投資，outletmall開幕創造約1500個工作機會。

卓冠廷說，現在民眾開車上國道一號、三號或四號，就會看到麗寶樂園巨大的摩天輪，以後看到這座摩天輪，大家就知道台中到了。

麗寶集團副董陳志鴻表示，麗寶outlet mall試營運3天約帶來20萬人潮，配合跨年晚會舉行，麗寶並祭出12/31~2/28只要單筆消費滿3000元即可參加抽獎，有機會將價值近200萬的奧迪A4豪華名車帶回家，知名的北海道拉麵四大天王也將於12/30日開幕。

12/31日當天下午3點起，國道一號往月眉聯絡道將進行交通管制，下午4點起，麗寶樂園渡假區全園免收停車費，卓冠廷則呼籲民眾參加跨年晚會最好搭乘大眾運輸，可在朝馬、台中火車站、豐原火車站及后里火車站等處搭乘接駁車到達。