不向偷竊者低頭！「誠實冰箱」今重新開業

「樹梢上的奶瓶之誠實冰箱」在本月19日宣布，因物品多次被竊，不堪虧損暫時停業，但業者今日宣布恢復營業，強調不向不誠實者低頭。（圖擷取自「樹梢上的奶瓶之誠實冰箱」臉書粉絲專頁）

2016-12-28 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕北市吳興街北醫商圈的誠實商店「樹梢上的奶瓶之誠實冰箱」在本月19日宣布，因店內物品多次被竊，不堪虧損而暫時停業，讓不少網友為之譁然，感嘆人心經不起考驗。不過「樹梢上的奶瓶之誠實冰箱」業者今日宣布將恢復營業，強調「不向小木偶（不誠實者）認輸」！

「樹梢上的奶瓶之誠實冰箱」業者今日在臉書粉絲專頁坦承，上個月的傷害真的很大，部分品牌也因此受傷退場或是喪失信心，這讓他很擔心又難過，所以他決定閉關安排進修，來脫離店裡的事務及煩惱，在重整思路之後，決定「不向小木偶（指不誠實者）認輸」！「樹梢上的奶瓶之誠實冰箱」將在近日恢復營運，日後也會拿出對策避免傷害再度發生。

業者最後則說：「很抱歉，讓各位支持的箱民操心了！很抱歉，讓想看倒閉的人失望了！誠實冰箱近日恢復營業唷！」

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