愛吃美食發明智慧插座 台科大生3天募資超過100萬

台科大生研發「Vulcan」智慧溫控插座，能依照食譜控制電鍋的溫度及加熱時間。（台科大提供）

2016-12-28 11:06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣科技大學電子系楊仕凡與友人朱鴻宇因為愛吃美食，又不會煮飯，共同研發「Vulcan」智慧溫控插座，只要套在一般電鍋，再依照APP的食譜控制電鍋所需的溫度和時間，再也不用怕牛排煮不熟或太熟；該項成果剛登上募資平台3天，就獲得超過100萬元募資，更勇奪今年藍牙應用亞太地區創新獎冠軍。

台科大電子系博士生楊仕凡與友人朱鴻宇是兩個愛吃美食的大男生，因為不會煮飯，又發現現代人越來越注重食安而減少外食，決定設計一款能幫助烹調的智慧裝置，針對不容易烹煮的肉類，開發各式食譜、建立烹調曲線，把烹飪科學化，讓即便不會下廚的人也能輕鬆料理美食。

楊仕凡說，因為團隊成員都是理工科背景，為了補足料理方面的相關知識，他們除了在哈佛大學開設的磨課師上課，也和廚師、食材商學習科學料理知識。歷經1年對科學料理的研究，開發出30道食譜，其中包含牛小排、鴨胸、松板豬、羊肋排、鮭魚、干貝、海南雞飯等12種肉類料理。

楊仕凡表示，智慧溫控插座的概念源自許多米其林主廚愛用的法國料理方法—烹調技術「舒肥法（Sous-Vude）」，利用真空低溫烹調，食材放入真空袋隔水加熱，透過精準的溫度控制讓水溫均勻滲透到食材中，保留食材原有的鮮甜，並維持肉的嫩度。

智慧溫控插座可直接套用在一般電鍋、烤箱等用具上，取代一整套昂貴的料理機。使用者只要將探針放入電鍋中偵測溫度，並在手機APP選擇食譜，智慧插座就能透過藍牙連線，以電力控制加溫，同時也可透過APP即時監控烹煮時程。

創業過程雖然艱辛，但楊仕凡笑說：「想到工作結束後有東西可以吃，就不覺得辛苦了！」他也坦言，比起技術研發，最難的還是後端銷售，市場變動太快，只能不斷參展擺攤觀察消費者喜好、蒐集資料，才能訂出適合的行銷策略。

Vulcan登上群眾募資平台後，短短3天就募得超過100萬元資金，成功吸引大眾目光，截至目前總金額已突破200萬元，商品也可於明年4月出貨，6月正式販售，讓每個人都能輕輕鬆鬆做出頂級料理。