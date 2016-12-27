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翹腳不只下半身變胖！專家提出5大驚人壞處讓你不得不乖乖坐好！

2016-12-27  20:13

〔iStyle頻道／綜合報導〕久坐腿痠，想換個坐姿，不知不覺就翹起了腳，這個動作甚至還是西方的標準儀態之一，雖然知道翹腳就是下半身肥胖的元兇之一，卻還是很難戒掉，扣除這點以外，翹腳還有哪些不為人知的壞處？就讓各領域的專家告訴你。

1、退化性關節炎：兩隻腳長期互相承受對方腿部的壓力，久了，這些外力會讓膝蓋軟骨磨損，對腳已經有點退化的老年人來說，罹患骨關節炎的風險增加，年輕族群者則有可能會出現軟腳，反覆痠痛的情形。

2、背部和頸部疼痛：美國洛杉磯物理治療師Vivian Eisenstadt表示，翹腳時，上方膝蓋會向下方施加壓力，髋關節在這個位置輕微扭轉，導致骨盆不平衡，下背部弓起，脊柱壓力變大，久了背部和頸部就會感覺到一陣陣疼痛，若是長期壓迫腰椎，還有可能導致椎間盤突出。

3、蜘蛛型靜脈曲張：大多數專家認為，靜脈曲張主要是因為遺傳、長時間久站所引起，而翹腳也是原因之一，美國錫安山醫學中心心臟病學家Hooman Madyoon解釋，翹腳會阻礙血液流動，增加該區血管的壓力，腿就會「青筋浮現」引發酸、麻、脹、痛。

4、神經損傷：美國梅約聯合診所表示，翹腳時間過長會損害從下背部延伸到腳，人體中最大的神經－坐骨神經，造成長期腳麻或刺痛，在這裡給一點小建議，平常盡量避免翹腳超過10或15分鐘，在工作條件許可下，每30分鐘起身走動一次，坐椅子的時候保持雙腳接觸地面，膝蓋和臀部盡可能接近90度就是最好的坐姿。

5、Ｏ型腿：由於交疊動作會使得腳向內縮起，導致該區韌帶肥厚發炎，膝關節外側的副韌帶鬆弛，受到持續牽拉影響，膝關節半脫位，Ｏ型腿就此形成，試試在膝蓋中間放毛巾，用力夾緊，像是半蹲般，稍微彎曲維持10秒，動作反覆3至5次，持續就能漸漸改善腿型。

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  • 快點改掉翹腳壞習慣，養成一雙令人稱羨的美腿！（擷取自jessica.syj instagram）

    快點改掉翹腳壞習慣，養成一雙令人稱羨的美腿！（擷取自jessica.syj instagram）

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