天氣轉冷 關慈中醫：三九貼有助改善筋骨痠痛

2016-12-25 15:14

［記者王秀亭／台東報導］冬天氣溫降，許多民眾感覺身體循環變差，若氣溫再降就更不舒服，關山慈濟醫院中醫科醫師高欣華表示，可透過把脈辨證，使用行氣活血的中藥丸，加強穴道的氣血循環，活絡臟腑功能，再選擇合適的穴位，以「三九貼｣藥丸敷貼，有助改善長期胸悶、慢性疲勞、筋骨痠痛的毛病。

高欣華指出，台東民眾冬天常見宿疾包括骨痠痛，頭暈頭痛、胸口緊悶、呼吸不暢、中氣不足、容易喘、長期吃降血壓藥、心臟弱、循環不良、四肢冰冷等問題，關慈中醫科將許多民眾認為是治療過敏性鼻炎的「三九貼」加以運用，但多次評估及臨床療效後，病患的反應良好。

高欣華說，冬至後一個月是三九天的節氣，是氣溫最冷的時候，此時人體陽氣較弱，利用三九貼敷貼在適當的穴位上，就能行氣活血、溫經通絡，而關山地區冬天濕冷，心肺疾病易發作，工作以勞動為主的民眾，多有關節痠痛問題，長久下來會慢性疲勞無力，可以利用這個機會治療，但不適合孕婦、兩歲以下幼兒、發燒、咽喉疼痛、皮膚過敏或易起水泡者，民眾可向關慈中醫科詢問089-814880。