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針灸＋穴道按摩 去你的冬季乾癢

2016-12-27

記者蔡淑媛／台中報導

冬季癢好發於老人、小孩，一名60歲男患者四肢冬季癢，脫屑起疹，尤其小腿遍佈紅疹，抓到破皮流血，晚上也癢到睡不著，經中醫用藥內服、外敷加上穴道針灸，改善血虛、血熱體質，終於不再起疹搔癢，平常按摩穴道、擦乳液保濕就好。

富原中醫診所院長劉學融指出，冬季癢以四肢外側最多，尤其小腿前側及手部發癢最嚴重，為缺脂性皮膚炎或乾燥性皮膚炎，在秋冬，氣溫低造成血液循環變差，中老年人皮膚薄、油脂分泌變少，加上很多是體質血虛、血熱，小朋友則是「三把火」體質，中醫有診斷「血熱易生風」就容易發癢起疹。

這名患者冬季癢發疹，雖然擦了凡士林，但是出門運動，風一吹就全身發癢，也不愛擦乳液擦到全身油膩膩，回家洗熱水澡後癢得更厲害，夜夜抓到破皮流血。

劉學融說，冬季癢是血虛風燥及血熱風燥，治療要「治風先治血，血行風自滅」，用藥以養血、行血和活血為主，利用當歸、熟地、麥門冬等藥材養血滋陰，患部外擦紫雲膏，含有紫草、當歸、麻油等能涼血活血、解毒消炎和保濕止癢，並針灸三陰交、血海、曲池、太溪穴可滋陰、養血和祛風。

患者治療1週後，紅癢和搔癢大幅改善，原本血熱血虛體質造成的口乾嘴破、失眠也好轉。劉學融說，中醫調整體質改善冬季癢，主要以養血清熱、恢復皮膚滋潤度，減緩乾癢症狀。

他也提醒，冬季癢患者建議不要用太多熱水沖澡或泡澡，以免洗掉皮膚油脂，沐浴用品以清潔性低、滋潤度高產品為主，或是在洗澡水中加一些澱粉、洗完擦含油性高的乳液，另外要少吃烤炸辣食物和過度進補，飲食可多吃滋陰養血的黑木耳、白木耳、菠菜、牛筋等食材。

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  • ▲冬季癢以中藥當歸、熟地、白蘚皮、麥門冬等養血滋陰。 (記者蔡淑媛攝)

    ▲冬季癢以中藥當歸、熟地、白蘚皮、麥門冬等養血滋陰。 (記者蔡淑媛攝)

  • ▲醫師建議冬季癢可按摩曲池穴30下，每天3次改善冬季癢症狀。 ( 記者蔡淑媛攝)

    ▲醫師建議冬季癢可按摩曲池穴30下，每天3次改善冬季癢症狀。 ( 記者蔡淑媛攝)

  • ▲醫師建議按摩血海、三陰交和太溪穴30下，每天3次改善冬季癢症狀。( 記者蔡淑媛攝)

    ▲醫師建議按摩血海、三陰交和太溪穴30下，每天3次改善冬季癢症狀。( 記者蔡淑媛攝)

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