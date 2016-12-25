單邊枴杖「放在健側」 重心才不偏「患側」
2016-12-25
圖．文／陳嘉弘
日前一名患者拿著單側枴杖走路，卻不慎跌倒，幸好只有皮外傷，並無進一步傷害。
原來這名患者的右側下肢骨折，醫師認為，他的骨頭癒合狀況不錯，可以放掉一支枴杖，不必雙手都拄著枴杖，但是他把單邊枴杖放在右側，行路間，左腳被椅子絆到，才會跌倒。
一般而言，下肢的骨折經手術固定復位之後，醫師或治療師會因應患者不同能力的需求，建議使用不同的下肢輔具，例如「助行器」的穩固性較佳，適合中高年齡患者，而「腋下枴」則活動的機能性較好，但必須評估使用者的肌力、肌耐力、協調性和平衡能力等。
通常一開始會使用雙枴數週甚至數個月之後，醫師會依據患者的骨頭癒合情形判斷受傷部位可禁否得起承重。一旦認定可部分承重，就可能要求患者放掉一支枴杖。然而許多患者卻不知道枴杖應該拿在那邊，更有許多人直覺反應就是把枴杖放在患側，其實是不對的。
無論患者所持的是腋下枴、單枴或四腳枴，正確的做法應放在健側。枴杖放在患側，走起路來除了會同手同腳外，身體的重心也會偏向患側，既費力也不符合人體力學。
正確的做法是，枴杖放在健側（圖1），行走時，枴杖與患側同時前進（圖2）；待枴杖放穩後，健側腳再向前跨步（圖3）。
另外，使用枴杖時應注意：手臂夾緊枴杖並利用手部支撐，請勿把身體重量靠壓在枴杖上；枴杖的長度大約調整在底部橡膠墊置於鞋跟外20公分，枴杖的頂部距腋下約5公分的長度。
手扶枴杖握把時，肘部微彎曲；枴杖底部的橡皮墊具有止滑的作用，若有龜裂老化現象，應立即更換，避免滑倒意外。（作者為衛生福利部桃園醫院物理治療師）
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