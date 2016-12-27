「醫生志工化」 醫病關係更溫馨

健保署南區業務組在嘉基醫院舉行「居家醫療照護整合計畫」成果發表會。（記者丁偉杰攝）

2016-12-27 20:02

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕健保署今年推出「居家醫療照護整合計畫」，嘉義地區共有4個團隊、64家醫療院所加入此計畫，提供到宅醫療及安寧療護等服務，至今服務615位鄉親；89歲李姓阿公再度中風臥床，接受嘉基醫院在宅醫療，減輕就醫奔波之苦；癌末患者吳姓阿公經嘉基醫院轉介至怡康診所進行安寧照護，在家安心善終。

健保署南區業務組今天在嘉基醫院舉行成果發表會，李姓、吳姓阿公家屬到場獻花，對醫療人員表達感謝，現場氣氛溫馨感人。

健保署南區業務組長林淑華表示，今年健保署推出居家醫療整合照護計畫，不同於以前只有護理師到宅照護，現在醫師也到宅看診，且整合居家一般醫療、重症患者有鼻胃管、氣切或呼吸器等重度居家醫療和安寧療護，讓患者不會為了回診而舟車勞頓，提升生活品質，也減輕家庭負擔，未來將銜接長照2.0，提供全人照護。

社區醫療群醫師李長鴻以自身經驗分享「醫生志工化」，他常利用外出時間，順道到獨居老人患者家關懷，他認為居家醫療是相當好的政策，愛的實踐，會讓醫病關係更加溫馨。