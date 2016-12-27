東吳跑馬燈創意無極限！這次新垣結衣也來了...

這次東吳大學的跑馬登也緊跟日劇梗，讓人笑翻。（圖擷取自東吳法律跑馬燈系列報導臉書）

2016-12-27 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕東吳大學法律系跑馬燈常緊跟時事、發揮創意，讓路過的學生會心一笑，近日超夯日劇《月薪嬌妻》甫完結，這次的跑馬登也緊跟日劇梗，讓人笑翻。

東吳法律系跑馬燈常玩時事梗、引起討論，不論是套用超夯電影《你的名字》流行梗，還是芝加哥小熊隊相隔108年後重獲MLB冠軍，都被拿來當跑馬燈的素材。

近日超夯日劇《月薪嬌妻》在上週完結篇，東吳的跑馬燈也用該日劇日語的名稱《逃避雖可恥但有用》應景，提醒向學生要期末考，「面對期末，逃避不但可恥，而且沒用！」

網友看到後也感嘆，「而且你老婆還不是新垣結衣（劇中女主角）QQ」、「而且你沒有老婆」，還有網友笑說，「東吳大學真的沒有極限XD」、「不管妳有沒有pass，火曜日來個擁抱吧～」。