| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
歹徒搶郵局行員按警鈴 竟開槍射監視器 台中大雅驚傳慘案 16歲哥哥打死14歲妹妹 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

「霧太大」荔枝拚外銷 專家提七策略

2016-12-27  17:09

〔記者何宗翰／大里報導〕針對霧峰、太平、大里荔枝拚外銷，台中市府農業局委託中華鄉村發展學會，進行「台中市荔枝暨龍眼農產品外銷出口模式研究」，今日舉辦成果發表會，提出外銷7項策略，建議中央農業單位及市府，應結合農民、農會及貿易商組成策略聯盟，共同推展台中地區荔枝出口外銷，提升農友種植荔枝收益。

台中市荔枝種植面積有1910公頃，其中「霧太大」區無論在面積、產量都約占全市的60%，研究發表會上午在大里農會集貨場舉行，市議員張芬郁、蘇柏興、大里農會總幹事朱晉明、太平農會總幹事余文欽、霧峰農會總幹事黃景建，以及學者專家、貿易商、上百名農友到場參加。

余文欽致詞時表示，荔枝原本是夕陽產業，受氣候變遷的影響更是大，農會估計只要有8%外銷，就能平衡島內的價格，希望找出管理、種植一體的模式，成為外銷農產主力。

張芬郁表示，市場經濟中價格最重要，而品質、行銷決定價格，希望以後荔枝能像日本青森的蘋果一樣，成為「霧太大」區的指標農產。

研究指出，出口外銷面臨的問題，包括中國與東南亞國家的低成本競爭、農村勞動力缺乏、產銷組織不夠完整、缺乏早熟品種、產期短且集中、產量及品質不穩定等。

因應的7項策略，分別為深耕既有市場、區分品質差異、導入青年農民、設置平準基金、加強新市場及新品種開發、改善生產效率、改善銷售品質。

廣告
  • 上百農友出席「台中市荔枝暨龍眼農產品外銷出口模式研究」發表會。（記者何宗翰攝）

    上百農友出席「台中市荔枝暨龍眼農產品外銷出口模式研究」發表會。（記者何宗翰攝）

  • 霧峰、太平、大里荔枝要拚外銷，產官學界齊聚。（記者何宗翰攝）

    霧峰、太平、大里荔枝要拚外銷，產官學界齊聚。（記者何宗翰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣水果外銷 荔枝
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：「霧太大」荔枝拚外銷 專家提七策略


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.