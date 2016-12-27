「霧太大」荔枝拚外銷 專家提七策略

2016-12-27 17:09

〔記者何宗翰／大里報導〕針對霧峰、太平、大里荔枝拚外銷，台中市府農業局委託中華鄉村發展學會，進行「台中市荔枝暨龍眼農產品外銷出口模式研究」，今日舉辦成果發表會，提出外銷7項策略，建議中央農業單位及市府，應結合農民、農會及貿易商組成策略聯盟，共同推展台中地區荔枝出口外銷，提升農友種植荔枝收益。

台中市荔枝種植面積有1910公頃，其中「霧太大」區無論在面積、產量都約占全市的60%，研究發表會上午在大里農會集貨場舉行，市議員張芬郁、蘇柏興、大里農會總幹事朱晉明、太平農會總幹事余文欽、霧峰農會總幹事黃景建，以及學者專家、貿易商、上百名農友到場參加。

余文欽致詞時表示，荔枝原本是夕陽產業，受氣候變遷的影響更是大，農會估計只要有8%外銷，就能平衡島內的價格，希望找出管理、種植一體的模式，成為外銷農產主力。

張芬郁表示，市場經濟中價格最重要，而品質、行銷決定價格，希望以後荔枝能像日本青森的蘋果一樣，成為「霧太大」區的指標農產。

研究指出，出口外銷面臨的問題，包括中國與東南亞國家的低成本競爭、農村勞動力缺乏、產銷組織不夠完整、缺乏早熟品種、產期短且集中、產量及品質不穩定等。

因應的7項策略，分別為深耕既有市場、區分品質差異、導入青年農民、設置平準基金、加強新市場及新品種開發、改善生產效率、改善銷售品質。