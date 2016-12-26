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這國中生狂！ 用紙做出等同身高的台北101

2016-12-26  20:54

［記者陳昀／桃園報導］桃園區大有國中美術教師龔姿瑛，以建築物為題指導學生做紙雕，沒料到這群9年級學生幾乎使出渾身解數，英國大笨鐘、比薩斜塔、哈里發塔等，作品琳瑯滿目，學生徐睿鴻還做出逼近自己身高、約150公分高的台北101大樓模型，令人驚艷！

龔姿瑛說，她給學生1個月時間，只規定以建築物為題，要求做出底座及鏤空，沒想到學生創意無限！

徐睿鴻耗時一個多月，做出台北101大樓，近千格整齊的窗戶方格，是用美工刀一刀一刀刻畫出來的，他說自己對建築很有興趣，所以不怕苦、不怕累，未來想朝室內設計或建築業發展；學生陳瀚宇的哈里發塔也不惶多讓，霸氣又壯觀。

黃唯真的摩天輪運用到大量圓弧形的花紋，也是用美工刀手工刻成，花了她不少力氣，只怕錯了一步就要重來；賴郁樺也笑說，自己為了做出比薩斜塔的斜度，幾乎絞盡腦汁；席鈺淇不只做出英國大笨鐘，連巴士和電話亭等造景都一併呈現，董令婕、黃煒芳則分別作出泰姬瑪哈陵、巴黎鐵塔，為了完美呈現重做好幾次，才有精緻成果。

龔姿瑛指出，除了刀工之外，紙雕能訓練學生的耐心及空間概念，很多作品看來簡單，實際上花了許多精神和時間，大的作品費力、小的作品費神，學生都很認真創作，問問題時還差點考倒她，像學生陳詠璇還自己構思、做出可以轉動的荷蘭風車。

大有國中校長陳家祥表示，這門課不只是讓學生做紙雕，也帶領學生認識各國建築特色，將規劃在校內展示這些同學的作品，推廣國際教育。

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  • 徐睿鴻做出的台北101大樓紙雕，高度逼近他的身高。（記者陳昀攝）

    徐睿鴻做出的台北101大樓紙雕，高度逼近他的身高。（記者陳昀攝）

  • 大有國中舉辦紙雕課程，9年級學生陳詠璇（左起）、董令婕、徐睿鴻、黃煒芳、席鈺淇、陳瀚宇、賴郁樺、黃唯真都做出令人驚呼的作品。（記者陳昀攝）

    大有國中舉辦紙雕課程，9年級學生陳詠璇（左起）、董令婕、徐睿鴻、黃煒芳、席鈺淇、陳瀚宇、賴郁樺、黃唯真都做出令人驚呼的作品。（記者陳昀攝）

  • 學生賴郁樺為了做出比薩斜塔，幾乎要把老師考倒。（記者陳昀攝）

    學生賴郁樺為了做出比薩斜塔，幾乎要把老師考倒。（記者陳昀攝）

  • 席鈺淇不只做出英國大笨鐘，連巴士和電話亭等造景都一併呈現。（記者陳昀攝）

    席鈺淇不只做出英國大笨鐘，連巴士和電話亭等造景都一併呈現。（記者陳昀攝）

  • 黃唯真的摩天輪運用到大量圓弧形的花紋，也是用美工刀手工刻成。（記者陳昀攝）

    黃唯真的摩天輪運用到大量圓弧形的花紋，也是用美工刀手工刻成。（記者陳昀攝）

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相關關鍵字： 台北101 哈里發塔 比薩斜塔 紙雕 英國大笨鐘
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