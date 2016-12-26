暖遊高雄！2016最後一抹夕陽在西子灣

2016最後一抹夕陽在西子灣。（記者張忠義攝）

2016-12-26 16:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年台灣本島最後一抹夕陽，將出現在西子灣，高市府邀請全台民眾元旦假期來高雄，來趟「暖遊高雄－跨年輕旅行」。

高雄市觀光局指出，西子灣夕陽是全台10大夕陽美景之一，根據中央氣象局天文台通報，今年台灣本島最後一抹夕陽，將於12月31日傍晚5點25分，出現在西子灣。

高雄市觀光局長曾姿雯邀請全台民眾，元旦3天連假來高雄遊玩，跨年夜可先到西子灣，歡送2016最後一道夕陽，晚上再參加夢時代跨年晚會，或前往義大世界，欣賞全台最長999秒煙火秀。

曾姿雯強調，高雄今年冬季天氣溫暖涼爽，非常適合全家大小一同出遊，特別推薦「暖遊高雄－跨年輕旅行」，探訪全世界僅有的兩處越冬型蝴蝶谷－與美洲「帝王斑蝶谷」齊名的茂林紫蝶幽谷。

每年11月至隔年3月，是欣賞紫斑蝶最佳時期，還可以順道前往寶來，欣賞百年梅樹及滿山萬壽菊，品嘗道地梅子汁。

此外，包含林園槺榔天地掃、洋蔥紙、手作肥皂、美濃紙傘彩繪等，都是元旦假期出遊的好去處。

針對自由行遊客，觀光局建議可以購買高鐵或台灣觀巴1日遊或2日遊優惠行程套票，或購買高屏澎好玩卡「旗津踩風2日遊」、「部落觀光 茂林線」、「陸海空好玩卡」、「輕軌輕旅行2日遊」等多樣套票，讓遊客可在高雄市區內任意暢遊。

民眾也可利用線上「高雄咖啡地圖」，循捷運路線尋找自己最愛的咖啡味，凡至咖啡地圖上任一家咖啡館消費，就有機會贏得機票，也可下載「2017高雄過好年」APP，享受店家好康優惠，更有機會抽中汽車大獎。