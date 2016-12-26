台東農友好厲害！跨界研發創意商品
2016-12-26 14:58
油菊花可泡茶，莖葉萃取精油製成入浴劑。（記者張存薇攝）
［記者張存薇／台東報導］台東農友不但會種出優質農作，更跨界研發出創意商品！像咖啡渣變身為護手霜、油菊莖葉發展為入浴劑，火龍果莖變成保養品，為農作增加更多可能。
台東縣政府財政及經濟發展處輔導「地方產業創新研發推動計畫」，今天舉行成果展，其中農友表現十分亮眼，咖啡農友詹明崇研究「油菊應用於觀光產業」。除花加入在地紅烏龍成為特色茶飲，莖葉萃取精油後製成入浴劑。
同樣是咖啡農友的鍾長華但磨粉煮完後咖啡渣再利用，萃取油脂製成複方護手霜，也讓咖啡渣有了新生命。
火龍果農江宏基也使用萃取成分方式，充分利用火龍果綠色枝條裡的菑醇成分，研發出發炎舒緩保養品，成功鎮農友陳韋辰則將海藻類的海葡萄製成粉末，將用於化妝品、保養品開發。
此外，烘焙專家黃薇名研發16種紅藜等製成的養生點心、麵條，原住民風味餐館業者鄭春妹研究蛋白、蛋黃混在一起的「無黃養生活力蛋」，也都很有特色。
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