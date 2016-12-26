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台灣燈會禮賓大使亮相 黑人朋友也在列

由大學生擔任的禮賓大使，訓練有素。（記者詹士弘攝）

2016-12-26  13:34

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會明年在雲林舉行，禮賓親善大使及外語導覽志工今天亮相，展現「笑靨迎賓 溝通無界」成果，其中禮賓大使服裝由名服裝設計師林國基及雲林同鄉總會挽袖相挺，禮賓大使中還赫見黑皮膚的馬拉威留學生。

林國基說，他是雲林人，很高興台灣燈會在故鄉舉行，他會努力發揮專長，把燈會變得時尚及國際化，活動中會安排一場服裝大秀，在模特兒走秀過程中，展現雲林20鄉鎮市的特色，希望讓更多的民眾認識雲林的好。

林國基表示，燈會禮賓大使服裝設計，女性服裝採用桃紅及紫色系，並以70年代雲林農村風俗民情為設計概念，有農家婦女傳統荷葉袖套、領巾及圍裙，帽子則是借鏡台西客運車掌小姐帽子，並增加帽子高度，希望來賓從遠處就能看得到；男性服裝以正式禮服為主，西裝褲側面有特別設計，西裝領子則有燈概念設計感，這次燈會地方空曠風較大，所以服裝選擇防皺易整理材質。

外語導覽志工來自雲林各級學校精英，其中環球科技大學23人、虎科大8人、雲科大3人、維多利亞中小21人、正心中學4人、永年中學1人，另有越南、印尼、泰國及菲律賓的通譯志工，以及來自日本、馬拉威、馬來西亞等國的留學生，希望藉由年輕學子青春活力為這次2017台灣燈會增添熱情光采。

禮賓大使的服裝由服裝設計師林國基（左1）設計。（記者詹士弘攝）

禮賓大使的服裝由服裝設計師林國基設計。（記者詹士弘攝）

來自馬拉威的黑人留學生，也名列禮賓大使。（雲林縣政府提供）

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