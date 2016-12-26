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納粹爭議後 光復中學又爆cosplay霧社事件

新竹市私立光復中學既納粹爭議後，又被爆校慶當天有班級cosplay霧社事件。（圖擷自YouTube）

2016-12-26  12:44

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市私立光復中學日前舉行校慶時，因有學生扮演納粹造成爭議，校長程曉銘出面道歉後隨即引咎辭職。不過現在更爆出校慶當日還有另一個班級cosplay霧社事件，司儀還喊出「打倒日本鬼子，光復我中華民族」。

有網友在PTT發文並PO出影片，只見一群黑衣還戴著耶誕帽的學生扮演著日本人，手持著「霧社事件」的標語和玩具槍走過司令台，接著另一群身著紅衣頭綁白巾的學生則扮演原住民，手持紙刀向前砍殺，司儀也在此時呼喊「打倒日本鬼子」，隨後兩組人馬便在司令台前跟著音樂跳起舞蹈。

鄉民們看到這段影片後相當傻眼，直呼「原住民光復中華民族？」、「這學校真的有歷史老師嗎？」還有人感嘆台灣的歷史教育真的失敗，否則也不會有那麼光怪陸離的事情一再發生。

相關影片請見：

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標題：納粹爭議後 光復中學又爆cosplay霧社事件


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