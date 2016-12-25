新竹轉運站成功轉運 六都來取經

2016-12-25 15:41

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹轉運站今年啟用後大幅紓解市區中華路、林森路塞車問題，「人本」、「大公園」規劃也屢獲中央及其他縣市肯定，桃園市政府交通局日前跨縣市觀摩交通建設，首站即來到新竹轉運站參訪。

市長林智堅表示，轉運站啟用為「翻轉軸線」初步規劃，將持續推動新竹火車站再生計畫等，兼顧前、後站均衡發展。

交通處表示，新竹轉運站啟用後陸續吸引各縣市政府率團參訪，繼台南市政府交通局9月來訪後，桃園市政府交通局副局長張新福也於上週率團參訪新竹轉運站，了解興建、營運、動線規劃、停車規劃及周邊景觀改造等工程。

對於林智堅重新檢討轉運站人、車動線及無障礙設施後，以「人本」、「城市美學」等概念，進行周邊大改造，張新福印象深刻，他指出，桃園市政府計畫興建4處轉運站，希望藉參訪新竹轉運站的興建與營運情形，學習成功經驗及技術。

交通處表示，新竹轉運站的成功案例也獲中央肯定，交通部次長范植谷9月隨行政院長林全到訪新竹市時表示，新竹後站從原本破落的臺鐵宿舍區，「改變的成果相當明顯！」，身為新竹子弟也感到相當欣慰。

林智堅表示，新竹轉運站不僅具國道客運的轉運功能，也改變新竹人半世紀的交通習慣，改善站前交通壅塞，啟動城區發展的軸線翻轉。

他指出，包括50年不曾翻修的前後站地下道，過去陰暗潮溼，如今明亮整潔，成為年輕人打卡與拍婚紗的聖地；周邊集結國內外藝術家的地景藝術、站內具有設計感的指標系統，帶動新竹市的城市美學。百年火車站第一次加裝無障礙電梯，更展現以人為本的價值。

交通處表示，市府持續要求關注轉運站營運情形，並適時檢討改善，未來交通處將持續進行周邊改善措施，期許讓新竹轉運站的服務「沒有最好，只有更好」。