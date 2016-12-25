擔任英文教學志工 靜宜師生為愛募書

靜宜大學國際學院寰宇外語教育學士學位學程師生發揮專長，擔任北勢國小英語課程教學志工。（記者張軒哲攝）

2016-12-25 14:49

〔記者張軒哲／台中報導〕施比受更有福！為讓鄉村學童歡度耶誕，靜宜大學國際學院寰宇外語教育學士學位學程師生發揮專長，擔任北勢國小英語課程教學志工，以歌唱、話劇及說故事等課程融入耶誕題材，指導學童擔綱演出應景的英文戲劇，讓孩童與家長度過寓教於樂的佳節，場面溫馨。

寰宇外語教育主任何國世指出，學生從教案設計、教具製作、試教演練，到實際教學都一手包辦，期望發揮外語專長，除貢獻己力服務學童外，為提供好書及提升英語資源，負責課程的副教授王憶如與系上學生為北勢國小學童發起募集英文書籍活動，第一時間即獲得熱烈響應，募得70多本英文繪本，盼藉由書籍啟發學童的學習興趣。

寰宇外語教育一年級朱禹豪表示，在課程中教導英文字母或生活單字，並提出兒歌帶動唱、聖誕節交換禮物等互動遊戲教案，希望藉此激發學習英語的動力。

另一名大一學生吳怡表示，她對國小教育很有興趣，也修習教育學程等相關課程，在參與教學服務過程中，瞭解孩童的想法與課堂現況，課前也積極用心地討論教案及製作教具，將所學傳授給學童。