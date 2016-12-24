耶誕送溫情 台中市長林佳龍訪恩友中心

2016-12-24 20:21

〔記者張菁雅／台中報導〕今天是平安夜，台中市長林佳龍傍晚造訪恩友中心，關懷逾150位弱勢民眾，並發放夾克、為他們其盛飯添菜，度過溫暖的夜晚。

基督教恩友愛心協會除了每日供餐給街友及社區弱勢家庭外，也推動義診、關懷訪視等服務。林佳龍長期擔任恩友愛心協會志工，每年年終都到恩友中心探訪，他今天一到場，就像看到老朋友一樣向現場民眾打招呼，還說「好久不見，有想我嗎」？

林佳龍與現場民眾先一起禱告，接著與市議員邱素貞、社會局長呂建德、南區區長鍾正光一起發放保暖夾克，發完150多人的夾克，已經是晚餐時間，林佳龍也幫忙盛飯添菜，讓所有人飽餐一頓。

林佳龍表示，今晚是平安夜，也是感恩與祝福的時刻，每個人都應受到上帝的眷顧，人生際遇起起伏伏，有時候不是個人可以控制的，現場發放的物資是善心人士捐贈市府，透過市府轉給需要的人，不管是一頓熱食或一件衣物，都能讓社會更溫暖，他希望大家要記得，以後有機會也要服務別人。

呂建德則表示，目前台中市有供應熱食的團體，包含恩友中心、街友關懷協會、人安基金會等，主要服務對象為街友及經濟弱勢的民眾；另針對有特別需求的家戶，也可以攜帶戶籍謄本，至居住地區公所或愛心食物銀行實體店申請食物銀行。

此外，鑑於近日天氣趨寒，社會局除加強街友的關懷訪視外，也呼籲市民共同守護弱勢，如果發現需要提供禦寒及相關服務的對象，可以撥打1999專線，或就近向區公所、里長、派出所、各家庭福利服務中心通報。