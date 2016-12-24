高中生扮納粹 歷史和公民老師：心痛慚愧
〔記者林曉雲／台北報導〕新竹光復中學有學生在校慶扮納粹、高舉納粹旗幟遊行，歷史教師深根聯盟和公民教師行動聯盟今天發出聯合公開聲明指，身為社會科教師，自覺努力不夠，才讓這種對普世人權價值荒謬、無知、無所謂的態度蔓延成為國際笑話，看到這種新聞事件一再在台灣社會發生，讓老師們覺得心痛和慚愧。
深根盟發言人、板橋高中歷史老師黃惠貞表示，戰後台灣社會對納粹軍服的著迷，實源自於過去的政治教育，特別是被歷史美化的「新生活運動」影響所致，對納粹的法西斯獨裁政權無感，也正是因為台灣人就是在法西斯教育中長大。
黃惠貞表示，新生活運動源自國民黨於1920年代後期主動的學習法西斯政權的作為，國民黨在1928年的中常會中，由當時的中央委員葉楚滄提案要求黨中央翻譯《墨索里尼傳》，訓令黨員們確實閱讀學習，並且因此衍生出後來為了剿共所推行的生活軍事化的「新生活運動」，其中包含類似軍裝的學生制服、朝會、週記、軍歌比賽、每週每月的中心德目、教官進駐校園等等，一直延伸至戰後台灣的各級教育中直至今日。
黃惠貞認為，展示納粹旗幟軍服的行為一再在台灣社會出現，顯示的是對「無知」的無所謂，光復中學的學生與負有教育義務的學校，顯然對納粹執政12年歷史所代表的死亡與痛苦，扭曲人性的統治渾然無知，那種對死亡與痛苦的無感與冷漠，和「有那麼嚴重嗎？」、「認真就輸了！」的輕佻態度，是比張揚炫耀更加讓人恐懼，因為這是對於「權力」毫無任何反省力與敏感性，對於「自由」也只膚淺地停留在「我可以主張」而無節制，實是解嚴30年的台灣社會欠缺轉型正義與教育體制上的缺乏反省所致，更是對於「（過去與現在）如何被統治」的問題不曾深思，如果曾經對於「如何被統治」有一點反省力，就絕對不會覺得納粹政權或是代表納粹的軍服是酷炫。
公民教師行動聯盟發言人、育成高中公民老師江佰川呼籲，各級學校應重新思索制服本身的意義，特別是具有軍事美學的制服形式，以及制服與集體規訓生活之間的關係，進而討論是否存廢；重新檢視校園內各類生活規訓教育中的法西斯思維，正視其中的負面教育的影響；社會領域的課綱應該正視現代政治教育，明定「轉型正義」的專題教學，語文領域亦應加入國內外相關主題的文學作品；而基於歷史教育是為培養下一代反省思辨的能力，及回應「我們今日何以如此，未來將往何去」，「促進轉型正義條例」應加快制定、妥適立法，以便加入未來教育大計。
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標題：高中生扮納粹 歷史和公民老師：心痛慚愧
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